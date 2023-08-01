Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, bir otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobilin elektrikli bisikletle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Fen Lisesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E., idaresindeki 03 UD 209 plakalı araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından H.İ.S., kontrolündeki elektrikli bisikletle çarptı. Çarpışma sonucu İ.E., H.İ.S., ve bisiklette bulunan F.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR