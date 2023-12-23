Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, H.Y. (33) idaresindeki otomobil devrildi. Kazada yaralanan Ş.Y. (27) ile A.E.Y. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
H.Y. (33) idaresindeki 06 DED 673 plakalı otomobil, Güney beldesi yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ş.Y. (27) ile A.E.Y. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.