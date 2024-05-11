Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.

E.B.G. idaresindeki 35 BCF 528 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında atık malzeme toplayan yaya Abdurrahman İ'ye çarptı.

Kazada yaralanan Abdurrahman İ'ye ilk müdahaleyi doktor olan sürücü E.B.G. ve yanındaki eşi yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.