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Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaya yaralandı. Kazada yaralanan kişi, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, yaralandı.

E.B.G. idaresindeki 35 BCF 528 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında atık malzeme toplayan yaya Abdurrahman İ'ye çarptı.

Kazada yaralanan Abdurrahman İ'ye ilk müdahaleyi doktor olan sürücü E.B.G. ve yanındaki eşi yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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