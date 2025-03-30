Afyonkarahisar'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir otomobilin çarptığı İ.S. adlı yaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü H.T. gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
H.T. (23) idaresindeki 26 GR 140 plakalı otomobil, ilçenin Pazarağaç beldesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.S'ye (49) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, İ.S. kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü H.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel