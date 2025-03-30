CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi
Zelenskiy'nin 'Yakında ölecek' dediği Putin'in limuzininde patlama

Zelenskiy "Yakında ölecek" demişti! Putin'in limuzininde patlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak

10 hükümlü için af kararı!

Afyonkarahisar'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir otomobilin çarptığı İ.S. adlı yaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü H.T. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

H.T. (23) idaresindeki 26 GR 140 plakalı otomobil, ilçenin Pazarağaç beldesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.S'ye (49) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, İ.S. kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü H.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.