Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.