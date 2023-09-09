Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.
C.U'nun kullandığı 34 AU 0333 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Ekinova köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan G.T'ye (53) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının cenazesi, hastanenin morguna kaldırılırken otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel