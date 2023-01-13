Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı Güncel Haberler Afyonkarahisar'da yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi tedavi altına alındı. Afyonkarahisar'da yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi tedavi altına alındı. M.D. (33) idaresindeki 03 VK 143 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu ANS Kavşağı'nda, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Ezgi Kenan'a (20) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Kenan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1. Sınıf öğrencisi Ezgi Kenan, ANS Kavşağı'nda trafik kazasında yaralanmış, AFSÜ'de tedavi altına alınmıştır. Öğrencimizin sağlık durumu ve yaşanan kazayla ilgili yasal süreç rektörlüğümüzce yakinen takip edilmektedir. AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ile Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa Sağbaş, Kenan'ın ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmiştir." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA / Güncel Karahisar Güncel Haberler

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