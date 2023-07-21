Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirtildi.
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
E.C, (38) idaresindeki 34 DSY 672 plakalı otomobil, Erenler Mahallesi Veteriner Fakültesi Kavşağı'nda İ.Ç'nin (17) kullandığı 03 UN 253 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan İ.Ç, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı kavşakta bekleyen bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel