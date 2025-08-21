Afyonkarahisar'da Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da durakta bekleyen O.D. (46), S.Ö. (49) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'da otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

S.Ö. (49) idaresindeki 07 GN 488 plakalı otomobil, Çayırbağ beldesinde durakta bekleyen O.D'ye (46) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, O.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
