Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.
B.H. (41) idaresindeki 03 AEP 671 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunun 2. kilometresinde Hidayet G'nin (73) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Hidayet G, kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.