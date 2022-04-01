Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı bisikletli öldü
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
T.S. idaresindeki 03 DR 572 plakalı otomobil, Dr. Necmettin Erbakan Köprüsü altında Mustafa Demirbilek'in (67) kullandığı bisiklete çarptı.
Ağır yaralanan Demirbilek, ambulansla kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü T.S. gözaltına alındı.
AA / Arif Yavuz - Güncel