Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, kent merkezi Kanlıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.A., yönetiminde 03 M 143 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü S.A. (8) isimli bisiklet kullanan çocuğu çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen çocuk yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. S.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR