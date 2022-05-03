Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü - Haberler

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Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i öldü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin çarptığı 3 yayadan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

M.T. (38) idaresindeki 03 DT 404 plakalı otomobil, Haydarlı beldesi Değirmen mevkisinde yürüyüş yapan Ümit Güner (53), İbrahim Uslu (62) ve Mehmet Över'e (59) çarptı. Kazada 3 yaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dinar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan emekli Astsubay Ümit Güner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.T'nin 1,37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

İbrahim Uslu, Ümit Güner, Karahisar, Otomobil, Güncel, Haberler

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