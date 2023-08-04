Afyonkarahisar'da otomobilin beton kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil beton kaldırıma çarptı ve biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'da otomobilin beton kaldırıma çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
E.D, (28) idaresindeki B-LE 9994 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki Anıtkaya Kavşağı'nda beton kaldırıma çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Sırbistan uyruklu D.S.D. (27) ile S.D. (1) yaralandı.
Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel