Afyonkarahisar'da otomobilin beton kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil beton kaldırıma çarptı ve biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.