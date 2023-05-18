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Afyonkarahisar'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

M.Ö, (52) idaresindeki 34 LY 1441 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Serban beldesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki L.B, (54) F.İ, (42) G.İ. (49) ile T.Y. (42) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Antalya Serban Güncel Haberler

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