Afyonkarahisar'da Otomobil Traktör Römorkuna Çarptı: 3 Yaralı

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İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, traktörün römorkuna çarparak 1'i çocuk 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

M.M.K, (37) idaresindeki 03 TC 0006 plakalı otomobil, Akören Mahallesi'nde A.T'nin (48) kullandığı 16 SK 877 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Kazada, traktör sürücüsü ile otomobildeki K.T. (45) ile Y.E.T. (14) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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