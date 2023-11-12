Afyonkarahisar'da otomobil tarlaya devrildi: 6 yaralı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil tarlaya devrildi ve 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
A.U. (39) idaresindeki 42 VY 932 plakalı otomobil, Davulga beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada otomobilde bulunan M.U. (71), F.U. (70) ve B.U. (31) ile 3 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel