Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Afyonkarahisar'da Otomobil Tarım Arazisine Girdi: Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da Otomobil Tarım Arazisine Girdi: Sürücü Yaralandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin taklalar atarak yol kenarındaki tarım arazisine girdiği kazada sürücü yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin taklalar atarak yol kenarındaki tarım arazisine girdiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çobanlar-Bolvadin ilçe karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ç. idaresindeki 03 HG 010 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç taklalar atarak yol kenarındaki tarım arazisine girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü C.Ç.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title