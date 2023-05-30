Afyonkarahisar'da Otomobil Tarım Arazisine Girdi: Sürücü Yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin taklalar atarak yol kenarındaki tarım arazisine girdiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çobanlar-Bolvadin ilçe karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ç. idaresindeki 03 HG 010 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç taklalar atarak yol kenarındaki tarım arazisine girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü C.Ç.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR