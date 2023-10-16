Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü Köyü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.K. idaresindeki 11 DH 481 plakalı otomobil, Çakırözü Köyü istikametinden Şuhut ilçesine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bir süre savrulan otomobil daha sonra takla atarak durabildi. Çevrelediklerin ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahale yaparak Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Jandarma ekipleri de çevre trafik güvenliğini alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR