Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Menderes Çekiç'in kullandığı otomobil şarampole devrildi. Çekiç, araçtan çıkıp karşı şeride geçerken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalar başlatıldı.