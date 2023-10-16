Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR(İHA) Afyonkarahisar'da lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B., yönetimindeki 20 ASN 93 plakalı otomobil seyir halindeyken lastiği patladı. Kontrolden çıkan araç ardından savrularak şarampole girdi. Kazada S.B., G.Y., ve F.Y, yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri yaralıları ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından incelme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR