Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

AA - Canan Tükelay - Güncel
Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Lütfü Işık (27) idaresindeki 64 FE 032 plakalı otomobil, Antalya istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken Gökçealan köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki Ali Yıldız (50) Döne Işık (35) ve Sabire Şahin (48) yaralandı.

Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Karahisar, Otomobil, Antalya, Güncel, Haberler

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