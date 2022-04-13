Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı
AA - Canan Tükelay - Güncel
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
ANTALYA (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Lütfü Işık (27) idaresindeki 64 FE 032 plakalı otomobil, Antalya istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken Gökçealan köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Ali Yıldız (50) Döne Işık (35) ve Sabire Şahin (48) yaralandı.
Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Canan Tükelay - Güncel