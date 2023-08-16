Afyonkarahisar'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
S.U. (27) idaresindeki 07 TCN 90 plakalı otomobil, Bayramgazi rampaları mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan S.U, Ç.U. (7), Z.U. (4) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, S.K. (35) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.K, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel