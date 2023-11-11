Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarptı, sürücü hayatını kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, A.H.K. (58) idaresindeki otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.H.K. (58) idaresindeki 07 ABA 396 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Maltepe köyü yakınlarında refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen A.H.K'nin cenazesi hastane morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Güncel