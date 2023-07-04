Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarparak devrildi, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da A.K. (47) idaresindeki bir otomobil, alt geçitte refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ve otomobildeki Ş.K. (42) yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.