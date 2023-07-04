Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarparak devrildi, 2 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da A.K. (47) idaresindeki bir otomobil, alt geçitte refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ve otomobildeki Ş.K. (42) yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
A.K. (47) idaresindeki 03 AD 058 plakalı otomobil, Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki alt geçitte refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki Ş.K. (42) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel