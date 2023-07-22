Afyonkarahisar'da otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bordür taşlarına çarpması sonucu yaşanan kazada biri bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Hocalar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.E., yönetimindeki 06 CND 763 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarındaki bordür taşlarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte B.E. (25) ve B.E. (1) yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR