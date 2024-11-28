Afyonkarahisar'da Otomobil Kazasında 6 Kişi Yaralandı
Afyonkarahisar - Konya kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
A.S. (69) idaresindeki 03 ET 588 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Çobanlar Kavşağı'nda M.Ç'nin (14) kullandığı 03 VL 289 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki K.K. (63), K.K. (59), M.K. (37) ile B.M.Ç, (9) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.