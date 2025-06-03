Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Sandıklı ilçesinde yön tabelasına çarpan otomobildeki Ş.A. hayatını kaybetti, sürücü M.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yön tabelasına çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

M.A, (60) idaresindeki 03 UT 126 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun Tepealtı mevkisinde yön tabelasına çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Ş.A. (59) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ş.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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