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Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, H.A. idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan A.A'ya çarptı. Kazada yaralanan A.A. hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.