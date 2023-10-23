Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, H.A. idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan A.A'ya çarptı. Kazada yaralanan A.A. hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
H.A. idaresindeki 42 UA 696 plakalı otomobil, TOKİ Kavşağı istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan A.A'ya (78) çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.A. kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Güncel