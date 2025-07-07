Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da iki aracın çarpışması sonucu biri bebek olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek, 6 kişi yaralandı.

M.B. (31) idaresindeki 03 AEC 667 plakalı otomobil, merkeze bağlı Belkaracaören köyü mevkisinde kavşakta İ.Z.Ö'nün kullandığı 03 AHB 684 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan F.Ö. (20), S.B. (31), Y.A.B. (3) ve E.H.A. (28) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
Oyuncu Akasya Asıltürkmen: Bir önceki hayatımda muhtemelen katildim

Oyuncu Akasya Asıltürkmen: Bir önceki hayatımda muhtemelen katildim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta yeni zam! Bir eşik daha aşılıyor

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü, bir eşik daha aşılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.