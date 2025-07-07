Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 6 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek, 6 kişi yaralandı.

M.B. (31) idaresindeki 03 AEC 667 plakalı otomobil, merkeze bağlı Belkaracaören köyü mevkisinde kavşakta İ.Z.Ö'nün kullandığı 03 AHB 684 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan F.Ö. (20), S.B. (31), Y.A.B. (3) ve E.H.A. (28) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.