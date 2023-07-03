Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve biri çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.