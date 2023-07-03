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Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve biri çocuk 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

E.Ş, (60) idaresindeki 32 K 0247 plakalı otomobil, Yaka köyü yakınlarında Y.G. (24) yönetimindeki 26 PT 470 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 32 K 0247 plakalı otomobilde bulunan S.Ş. (37), R.E. (25) ile E.Ş. (10) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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