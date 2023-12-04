Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Dinar ve Sandıklı Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole yuvarlanıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.A idaresindeki 03 AAF 614 plakalı otomobil, Avşar köyü yakınlarında takla atarak şarampole düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan H.G., O A., M.Ö. Dinar ve Sandıklı Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.