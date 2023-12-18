Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 3 Yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Sandıklı Ekinhisar köyü kavşağında meydana geldi. A.T.'nin kullandığı 03 ACY 860 plakalı otomobil ile H.H.Ö idaresindeki 20 F 3016 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada şoförler ile 03 ACY 860 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan O.Ö yaralandı. Yaralılar ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçlar ise çekici yardımı ile otoparka götürüldü. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)