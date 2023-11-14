Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, refüje çarparak devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazaya müdahale için sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
C.K. (27) idaresindeki 03 ABS 771 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunun 26. kilometresi Bayramgazi köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Sürücü ile otomobildeki S.K. (58) ile M.K. (68) ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.K. ile M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.