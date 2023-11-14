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Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, refüje çarparak devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazaya müdahale için sağlık, jandarma ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.