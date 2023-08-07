Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazada, sürücü ve araçtaki diğer yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.