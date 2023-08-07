Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazada, sürücü ve araçtaki diğer yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Ş.B. yönetimindeki 03 RB 214 plakalı otomobil, Sarıkavak köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ş.B (67) ile araçtaki H.Ç (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan E.B. (65) yaralandı.
Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan E.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel