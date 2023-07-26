Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerlere çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çay-Dinar ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 AFR 672 plakalı otomobil sürücüsü Y.Ş.,(50) henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü sağlanamayan otomobil savrularak yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Y.Ş., ve yanında bulunan O.Ş.,(16)yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerin bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile Dinar Devlet Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı.

Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR