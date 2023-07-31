Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk ve 1 Yaşındaki Bebek Yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki çitlere çarptı. Kazada 11 yaşındaki bir çocuk ve 1 yaşındaki bir bebek yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüjdeki çitlere çarpan otomobilde 11 yaşındaki çocuk ile bir yaşındaki bebek yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzeri Özdilek Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.G., idaresindeki 15 ABS 126 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasında refüje çıkıp çitlere çarparak durabildi. Kazada İ.G. (11) ve bir yaşındaki E.G., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR