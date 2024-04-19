Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje çarparak şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin kimlik bilgileri açıklanmadı. Yaralılar ise Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde refüje çarparak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
E.D, (26) idaresindeki 35 ATC 274 plakalı otomobil, Çobansaray köyü yakınlarında refüje çarparak şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan R.Ö.D, (51) yaşamını yitirdi, sürücü ile İ.G, (40) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.