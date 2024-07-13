Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada otomobil takla atarak şarampole devrildi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
N.K. idaresindeki 34 HKL 325 plakalı otomobil, Başkonak köyü yakınlarında takla atarak yol kenarındaki şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta yolcu olarak bulunan G.Ö. (44) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.