Afyonkarahisar'da otomobil kaza yaptı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde otomobilin orta refüje düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. E.D (50) yönetimindeki 34 CGN 741 plakalı otomobil, Ankara istikametinden Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken ilçenin Seydiler beldesi mevkiinde orta refüje düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.D ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Y.D, Ş.E, T.U.Ö ve A.D İscehisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.