Afyonkarahisar'da otomobil kaldırıma çarptı, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da bir otomobil, köpeğe çarpmamak için kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
T.A, (19) idaresindeki 45 ZA 1800 plakalı otomobil, Kanlıca Mahallesi'nde önüne çıkan köpeğe vurmamak için kaldırıma çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki M.F.K, (19) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.