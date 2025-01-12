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Afyonkarahisar'da Otomobil İstinata Çarptı: 5 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil İstinata Çarptı: 5 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kötü bir kaza sonucu bir otomobil istinat duvarına çarparak 5 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

M.O. (52) idaresindeki 03 DR 021 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Köroğlu beli yakınlarında, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki A.O. (44), Ş.O. (22), E.C. (20) ve C.O. (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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