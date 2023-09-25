Afyonkarahisar'da Otomobil ile Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.