Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
M.C.Ç. (23) idaresindeki 03 DK 757 plakalı otomobil, Uşak istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyir halindeyken M.D'nin (70) kullandığı 54 FM 413 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosikletli M.D. kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel