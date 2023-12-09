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Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

9 Aralık 2023 19:45 Son Güncelleme: 19:46 Abone Ol

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.