Afyonkarahisar'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin tescilsiz motosiklet ile çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi İkinci Küçük Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Ç., idaresindeki 03 DH 453 plakalı otomobil site girişinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü B.Ö.'nün kullandığı tescilsiz motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü ile yanında bulunan H.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR