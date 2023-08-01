Afyonkarahisar'da Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise kaçtı.