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Afyonkarahisar'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpışması: 4 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

H.K. idaresindeki 03 ADF 494 plakalı otomobil, Eskişehir Köprülü Kavşağı yakınlarında, Ü.Ş'nin kullandığı 03 BT 170 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki M.S. ve S.E, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

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