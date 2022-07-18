Afyonkarahisar'da otomobil ile 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 2 motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ramazan Ç. yönetimindeki 03 ABA 283 plakalı motosiklet ile Uğur K'nin kullandığı 03 ABG 739 plakalı motosiklet, Çiğiltepe Sandıklı yolunda döneceği yolu kaçırdığı için sol şeritten geri geri gelen Aziz A. idaresindeki 03 LA 305 plakalı otomobile arkadan çaptı. Kazada motosiklet sürücüleri Ramazan Ç. ve Uğur K. ile 03 ABG 739 plakalı motosikletin arka koltuğunda oturan Halil İbrahim Y. yaralandı. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel Karahisar Aziz Güncel Haberler

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