Afyonkarahisar'da Otomobil İçerisinde 2 Kişiyi Vuran Şahıslara 120 Yıl Hapis Cezası

Afyonkarahisar'da otomobil içerisinde 2 kişiyi silahla vurduktan sonra cesetlerle birlikte aracı yakan 3 şahsın yargılandığı davada sanıklara mahkemeden adeta ceza yağarken, 3 kişiye toplamda 120 yıl hapis cezası verildi. Öldürülen tarafın yakınları ise cezayı az bularak bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirttiler.

Olay, Kasım 2022'de Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Özburun beldesinde bir otomobil yanmış halde ceset olduğunu gören çevre sakinleri durumu jandarmayı bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine geldiklerinde dehşete düşüren bir manzara ile karşılaştı. Yanan otomobilin içerisinde iki kişinin cansız bedeni bulan ekipler ardından şahısların kimliklerini tespit çalışması yaptı. Güçlükle yapılan kimlik tespit çalışması sonrası ölen kişilerin isimlerinin Ramazan T. ve Gürsel C., olduğu belirlendi.

Şahısların tabancayla vuruldukları ardından araç içerisinde yakıldıkları belirlendi

Ekipler bölgede buldukları 9 boş kovan ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cesetlerdeki inceleme sonucu Gürsel C. ile Ramazan T.'nin tabancayla vurulduklarını ardından araç içerisinde yakıldıklarını belirledi. Olayın ardından ölen şahısların cep telefonu görüşme kayıtlarını inceleyen ekipler ölen şahıslarla miras nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen akrabaları muhtar G.C. ile İ.C. ve B.İ.'yi gözaltına aldı. 4 Kasım 2023'de adliyeye sevk edilen şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, şahıslar hakkında Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın son duruşmasında şahıslara iki suçtan ceza verildi

Davanın dün görülen son duruşmasına tutuklu sanıklar G.C. ile İ.C. ve B.İ. ile birlikte mağdur yakınları ve her iki tarafında avukatları katıldı. Duruşma sonrasında mahkeme heyeti sanıklardan İ.C.'ye kasten adam öldürme suçundan 36 yıl, diğer iki sanık B.İ. ve G.C.'ye ise kasten adam öldürme ve mala zarar verme suçlarından 42'şer yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti 3 sanığa toplamda 120 yıl ceza vermiş oldu.

Öldürülen yani müşteki tarafın vekillerinde Avukat Ayşen Coşkun ise sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve dosyayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti. - AFYONKARAHİSAR