Afyonkarahisar'da Otomobil Devrilmesi Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
E.T. (44) idaresindeki 06 LM 113 plakalı otomobil, Bolvadin-Çobanlar yolunun 15. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.